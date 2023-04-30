برايتون يتغلب بستة أهداف نظيفة في مرمى وولفرهامبتون

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تغلب برايتون بستة أهداف نظيفة في مرمى ضيفه وولفرهامبتون اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل برايتون، لأول مرة في تاريخ مشاركاته في الدوري الممتاز 4 أهداف في الشوط الأول، حيث رفع رصيده إلى 52 نقطة في المركز الثامن، خلف ليفربول الذي يملك في رصيده 53 نقطة، فيما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 37 نقطة.

وفي مباريات أخرى، فاز كريستال بالاس بأربعة أهداف مقابل ثلاثة لصالح ويست هام. كما فاز بريتفورد على توتنهام فوريست بهدفين مقابل هدف.

ورفع كريستال بالاس رصيده إلى 40 نقطة فيما توقف رصيد ويست هام عند 34 نقطة، فيما زاد بريتفورد رصيده ليصل 50 نقطة بينما تجمد رصيد توتنهام فوريست عند 30 نقطة.