برشلونة يضم المدافع إنييغو مارتينيز

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أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الأربعاء عن ضم المدافع إنييغو مارتينيز بعقد يمتد حتى شهر يونيو/حزيران 2025 في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع أتلتيك بلباو.

وسبق لبرشلونة أن تعاقد مع لاعب الوسط الألماني إيلكاي غوندوغان الأسبوع الماضي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي، كما أبقى على خدمات المدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن ولاعب الوسط االإيفواري فرانك كيسييه اللذين لعبا معه الموسم المنصرم على سبيل الإعارة، وذلك بعد انتهاء عقديهما مع فريقيهما السابقين تشلسي الإنكليزي وميلان الإيطالي توالياً.