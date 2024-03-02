برعاية أمير الجوف.. إقامة ملتقى المحامين الأول على مستوى منطقة الجوف وسط مشاركة خبراء وأكاديميين قانونيين يوم الاثنين المقبل

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برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، تقيم إمارة منطقة الجوف ممثلة بمكتب تحقيق الرؤية بمشاركة الهيئة السعودية للمحامين بحضور المشرف العام على الهيئة الدكتور أسامة بن سعيد القحطاني ، ملتقى المحامين الأول على مستوى منطقة الجوف بعد غدٍ الاثنين.

ويهدف الملتقى إلى تعزيز مستوى احترافية المحامين والممارسين القانونيين، من خلال تبادل المعرفة والخبرات والتواصل في بيئة محفزة.

وسيقام الملتقى في فندق النزل قاعة الحناء بمدينة سكاكا، يوم الاثنين القادم ، وسيتخلل الملتقى العديد من أوراق العمل وعرض المبادرات، وجلسات حوارية بإشراف خبراء قانونيين، ومعرض مصاحب.

ويعد ملتقى المحامين الأول بمنطقة الجوف فرصة مهمة للتفاعل البناء بين أفراد المجتمع القانوني، ومنصة مثمرة لتطوير المهارات، وتعميق المعرفة في مجال القانون، ويسهم في إثراء المعرفة القانونية، وتعزيز دور المحامين المحليين في خدمة المجتمع وتعزيز سيادة القانون.