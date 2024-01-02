برعاية أمير الرياض.. انطلاق مهرجان الحمضيات الثامن في محافظة الحريق غداً

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برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ينطلق غدًا الأربعاء , مهرجان الحمضيات الثامن بمحافظة الحريق الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة، ويستمر لمدة عشرة أيام.

ويتضمن المهرجان 150 محلاً لعرض منتجات الحمضيات والعسل المحلي والتمور التي تلاقي دعماً غير محدود من القيادة الرشيدة – رعاها الله – لتمكين المزارعين والمنتجين من عرض منتجاتها بكل يسر وسهولة ودعماً للانتاج المحلي.

وقدم محافظ الحريق محمد الجرباء، الشكر لسمو أمير منطقة الرياض على رعايته لمهرجان الحمضيات في نسخته الثامنة بالمحافظة، مثمناً دعم واهتمام ومتابعة سمو أمير المنطقة وسمو نائبه ، بتنظيم المهرجان الذي يعد معلمًا اقتصاديًا وثقافيًا وسياحيًا للمحافظة والمراكز التابعة لها.

وقال ” إن استمرار فعاليات المهرجان كل عام، لم يكن ليتحقق لولا الدعم والمتابعة المستمرين من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه؛ لتعزيز التنمية في المحافظة، بما يتوافق ويحقق تطلعات القيادة الحكيمة -حفظها الله-“.

يذكر أن المهرجان سيشتمل على أجنحة للأسر المنتجة وأنشطة ثقافية متنوعة وبرامج موجهة للأسرة والطفل ورسائل إرشادية موجهة للمزارعين.