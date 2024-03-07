برعاية أمير منطقة الجوف.. تكريم 68 حافظًا وحافظة للقرآن الكريم بالقريات

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برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز ‫أمير منطقة الجوف‬، وبحضور محافظ ‫القريات‬ عبدالله بن صالح الجاسر، كرّمت الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة القريات في حفلها الختامي على مسرح إدارة التعليم مساء اليوم (68) حافظًا وحافظة للقرآن الكريم.

وشهد برنامج الحفل، استعراض فيلم مرئي عن برامج وأنشطة وإنجازات الجمعية، تلاها كلمة ألقاها رئيس مجلس إدارة الجمعية بالنيابة عبدالعزيز بن خالد الملحم ذكر من خلالها فضل القرآن الكريم وشرف تعلمه وتعليمه والجهود المبذولة في ذلك والأجر المترتب عليها، مقدماً شكره لسمو أمير المنطقة على رعايته حفل الجمعية، وللطلاب وأولياء أمورهم وللمعلمين والداعمين، مثمناً ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام بالغ ودعم مستمر وتهيئة الرعاية الخاصة وتسخير الإمكانات لخدمة كتاب الله وتعلمه وتعليمه .