برعاية أمير منطقة الجوف وبحضور نائبه.. حفل “جود” يعلن الانتهاء من 196 وحدة سكنية في حملة الأسر المحتاجة

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برعاية صاحب السموّ الملكيّ الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، ونيابة عن سموّه، شهد صاحب السموّ الملكيّ الأمير متعب بن مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف، حفل “جود” منطقة الجوف، بحضور عدد من أصحاب الفضيلة، وجمع من المسؤولين وكبار المانحين بالمنطقة.

ونوه سموه في بداية اللقاء بدعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- لحملة جود المناطق، ومتابعة سمو أمير المنطقة، للحملة في منطقة الجوف التي شهدت تفاعلاً كبيراً وتغطية المستهدف ولله الحمد.

وشكر سموه رجال الأعمال وكبار المانحين في المنطقة على دعمهم الذي أثمر عن توفير ١٩٦ وحدة سكنية في المنطقة للأسر المحتاجة خلال الشهر المبارك، بما يحقق لهم الاستقرار الأسري.

وشهد الحفل عرضًا مرئيًّا عن منصة جود الإسكان، وعرضًا تعريفيًّا عن حملة جود المناطق، ثم فتح باب التبرعات ليصل إجمالي التبرعات إلى أكثر من 29 مليون ريال لتحقيق مستهدف المنطقة.

ويهدف اللقاء إلى تعزيز المشاركة المجتمعية من أصحاب الأعمال وكبار المانحين في المنطقة لحملة جود المناطق ضمن منصة جود الإسكان، حيث إن منصة جود الإسكان من خلال حملتها “جود المناطق” تمكن الأفراد والمؤسسات من المشاركة في المساهمات المجتمعية ضمن قطاع الإسكان التنموي لتأمين المساكن للأسر الأشد حاجة بكل يسر وموثوقية؛ حيث حققت المبادرات الإنسانية -التي ساهم فيها المتبرعون والمبادرون في بلد العطاء والجود- أحلام الكثير من الأسر في الحصول على المسكن.