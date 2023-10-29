برعاية أمير منطقة حائل تنطلق يوم الخميس المقبل منافسات بطولة حائل لجمال الخيل العربية الأصيلة

المناطق_هاني المحيفر

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل تنطلق يوم الخميس المقبل منافسات بطولة حائل لجمال الخيل العربية الأصيلة في نسختها الثانية بإشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة والمنظمة الدولية “الايكاهو” المعنية بجمال الخيل العربية.

وتقام بطولة حائل لجمال الخيل العربية الأصيلة لعام 2023 م في الفترة من 2 إلى 4 نوفمبر ، بمنتزه المغواة بمدينة حائل بمتابعة من سعادة وكيل إمارة منطقة حائل المشرف العام على البطولة الأستاذ عادل بن صالح آل الشيخ.

ويقود التحكيم لجان تحكيم دولية ومحلية وفق الضوابط وشروط المسابقات للخيل العربية الأصيلة ، فيما ستكون البطولة مختلفة مضموناً وشكلاً وبدعوة شخصيات عربية وعالمية، حيث حرصت اللجنة المنظمة للبطولة على دعوة العديد من الشخصيات المهتمة برياضة الفروسية ومسابقات الجمال لحضور المهرجان الفروسي الجديد، والذي يحظى بمشاركة 227 جواداً من مختلف المناطق بالمملكة تتنافس على جميع الفئات السنية والتأهل للبطولات النهائية ل(6) بطولات، وبرعاية ذهبية للمنافسات.