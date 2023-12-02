برعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود.. وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق يتوج الفائزين بكأس الوزارة لسباق الخيل

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تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، توّج وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الربيعة، اليوم، الفائزين بكأس وزارة الداخلية لسباق الخيل، الذي أقيم على ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بمدينة الرياض.

وشارك في شوط وزارة الداخلية، (23) جوادًا في فئة (3 محلية) على مسافة 1800 متر لجياد الإنتاج بجميع الدرجات، حيث حقق المركز الأول الجواد (كثير) للمالك صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والمركز الثاني الجواد (إستراتيجي) للمالك عبدالله إبراهيم عبدالله الخشان، والمركز الثالث الجواد (ابن هضبان) للمالك عبدالله علي الأخضر نصيب.