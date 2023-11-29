برعاية المحافظ ..توقيع اتفاقيات إستراتيجية وتطويرية للقطاع الصحي بـالخرج

المناطق_أشرف العصيمي

رعى الأمير محمد بن فهد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج توقيع عددًا من الاتفاقيات الاستراتيجية لتجمع الرياض الصحي الأول التي تخدم محافظة الخرج في المجال الصحي.

واشتملت الاتفاقيات على تطوير قسم الطوارئ بمستشفى الولادة والأطفال بالخرج من قبل شركة اهتمام العقارية وكذلك تأمين جهاز قارئ الأشعة لمركز صحي اليمامة من قبل الوقف الخيري لعائلة آل فواز وآل جمعة إضافة لتوقيع اتفاقيات مع جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، وغرفة الخرج.

كما كرم محافظ الخرج شركة اهتمام العقارية و الوقف الخيري لعائلتي آل فواز وآل جمعة تقديراً لجهودهم في دعم المسؤولية المجتمعية للقطاع الصحي بمحافظة الخرج.

جاء ذلك بحضور الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الأول الدكتور صالح التميمي ورئيس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز الأستاذ الدكتور عبد الرحمن الطلحي رئيس جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز، والمدير التنفيذي لنطاق الخرج الصحي الأستاذ فهد الممخور ومدير مستشفى الولادة والأطفال الأستاذ سعود النداح وقيادات تجمع الرياض الصحي الأول ورئيس شركة اهتمام العقارية الأستاذ عبدالله بن صالح العسكر والنائب الثاني لرئيس غرفة الخرج الأستاذ خالد العنقري وممثل الوقف الخيري لعائلة آل فواز وآل جمعة الاستاذ محمد الجمعة.