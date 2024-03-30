برعاية من فرع وزارة “البيئة” بحائل.. مركز التميز ينظم ندوة “مبادرة السعودية الخضراء”

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أقام مركز التميز للمعارض والمؤتمرات في حائل ندوة بعنوان مبادرة السعودية الخضراء، وذلك تزامنا مع يوم مبادرة السعودية الخضراء، استضاف خلالها مدير إدارة الإتصال المؤسسي في فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة حائل الأستاذ صالح المشاري، ومدير إدارة البيئة في فرع الوزارة بالمنطقة المهندس دخيل المشعان ونائب مدير إدارة البيئة الأستاذ حمود العيسى،وأدار الندوة الأستاذ محمد العثمان.

وافتتح الندوة مدير إدارة الإتصال المؤسسي في فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الأستاذ صالح المشاري تحدث عن جائزة الأمير عبدالعزيز للتميز البيئي والتعريف فيها وفروعها الخمسة والهدف من إقامتها، وقال إن الجائزة هي الأولى من نوعها على مستوى المملكة، وقد حققت نجاحاً كبيراً في نسختها الأولى العام الماضي مبيناً أنها لاقت إقبال كبير في فروعها الخمسة العام الماضي حيث تجاوز المتقدمون عليها 100 شخص، وأضاف المشاري أن موعد انطلاق الجائزة لهذا العام سيتزامن مع يوم البيئة العالمي، والذي يصادف الخامس من يونيو المقبل، مشيراً أنها تهدف لتشجيع وتأصيل الممارسات البيئية السليمة وتحفيز المجتمع المحلي والإدارات والمؤسسات الحكومية والأهلية والأفراد، للاهتمام بمفهوم البيئة المستدامة، والتعريف بالجهود المتميزة والممارسات الناجحة في المجال البيئية.

فيما تحدث مدير إدارة البيئة في فرع الوزارة بالمنطقة المهندس دخيل المشعان عن مبادرة السعودية الخضراء، وقال إن هذا اليوم يهدف لتعزيز الوعي حول التقدم المحرز في مجال العمل البيئي في المملكة.

حيث تم تحديد يوم 27 مارس من كل عام كمناسبة سنوية للتوعية بأهمية العمل البيئي تحت اسم “يوم مبادرة السعودية الخضراء”، بالتزامن مع ذكرى إطلاق المبادرة في نفس اليوم من عام 2021م.

مبيناً أن نجاح هذه المبادرة منذ إطلاقها وما حققته من إحراز تقدم كبير، لكن الطريق لا يزال طويلاً لتحقيق المزيد من النجاحات، وأكد ” المشعان” أن “يوم مبادرة السعودية الخضراء” يهدف إلى تشجيع جميع المواطنين والمقيمين في المملكة على المساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة، وقال أن هناك خارطة طريق لمستقبل أكثر استدامة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- وتسعى مبادرة السعودية الخضراء إلى توحيد برامج حماية البيئة وانتقال الطاقة والاستدامة في المملكة بهدف تحسين جودة الحياة، وتحدث المشعان عن الجهود المبذولة من قبل فرع الوزارة بمنطقة حائل بتفعيل مثل هذه المبادرات والعمل عليها.

وتحدث نائب مدير إدارة البيئة بفرع المنطقة الأستاذ حمود العيسى،عن مكافحة التصحر بمنطقة حائل وأبرز العوامل التي تساعد عليه، وقال إن مفهوم التصحر هو تعرض الأرض للتدهور؛ مما يؤدي إلى فقدان الحياة النباتية والتنوع الحيوي بها، ويؤدي ذلك إلى فقدان طبقة التربة السطحية وانجراف التربة وفقدان أي عنصر من عناصر التنوع الحيوي يؤدي إلى فقدان التوازن البيئي، مشيراً أن العوامل المساعدة على حدوث التصحر هي قلة الأمطار ، والرعي الجائر، والاحتطاب، ودهس المناطق الخضراء بالسيارات ووسائل التنقل، وأشار نائب مدير إدارة البيئة بفرع الوزارة بالمنطقة بأن هناك عوامل مساعدة لاستعادة الغطاء الأخضر ويأتي أبرزها التغير الكبير الذي نلاحظه خلال السنوات الأخيرة في مناخ المملكة بشكل عام وهطول الأمطار في أوقات لم نكن نعهد سقوط الأمطار فيها، وكذلك العمل على تنظيم الرعي بتقسيم مناطقه واتباع الدورات الرعوية على أوقات لا تقل عن 5 سنوات، ومنع الاحتطاب وفرض عقوبات صارمة على مخالفي نظام منع الاحتطاب، وكذلك الاستزراع والتشجير التي تقوم به الوزارة والجمعيات البيئية والتطوعية سيكون له دور كبير في تكثيف الغطاء النباتي في المنطقة، فكل ذلك أعاد الحياة لكثير من المناطق المتدهورة سابقاً.

وأجاب المتحدثين خلال الندوة عن أسئلة واستفسارات الحضور.