برعاية وزير الخارجية.. وزارة الخارجية تقيم حفل تكريم المتقاعدين

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تحت رعاية صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أقامت وزارة الخارجية، أمس الخميس، حفل تكريم المتقاعدين من منسوبي الوزارة، وذلك بحضور معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ومعالي مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية الأستاذ عبدالهادي بن أحمد المنصوري.

وألقى معالي نائب وزير الخارجية كلمةً بالمناسبة، قدم فيها خالص الشكر والتقدير لمنسوبي الوزارة المتقاعدين على ما بذلوه من تفاني طوال مسيرتهم العملية في الداخل والخارج، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة ـ حفظها الله ـ والوطن والمواطن، وبما يسهم في تعزيز عمل الأسرة الدبلوماسية السعودية نحو المزيد من التقدم والتطور على الأصعدة كافة.

كما ألقى معالي مساعد وزير الخارجية للشؤون التنفيذية كلمةً، ثمن فيها الجهود الطيبة التي بذلها المتقاعدين في تعزيز منظومة العمل الدبلوماسي، وحرصهم الدؤوب على التميز في مختلف مجالات العمل الدبلوماسي بالداخل والخارج.