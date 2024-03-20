برنامج “كفالة” يفعّل خدمة التوقيع الرقمي ” توقيع” مع sirar by stc

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أعلن برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة” عن بدء أعمال التوقيع الرقمي “خدمة توقيع” المقدم من Sirar by STC بهدف تطبيق التوقيعات الرقمية على الوثائق والمعاملات الإلكترونية.

ويقصد بخدمة التوقيع الرقمي، الأنظمة والعمليات والتقنية المستخدمة في تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني باستخدام شهادات إلكترونية “خدمة توقيع” وربطها مع حساب “أبشر” لمالك المنشآة.

ويسهم البرنامج من خلال التوقيع الرقمي في تسريع إجراءات إصدار الضمانات التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسهولة التوقيع الإلكتروني على المستندات للعملاء من أي مكان وزمان.

ويسعى برنامج “كفالة” إلى دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، من خلال تقديم الضمانات المالية لتعزيز فرصة حصول المنشآت على التمويل اللازم لغرض تخفيض مخاطر الإقراض التي تتحملها جهات التمويل، عبر شراكات إستراتيجية، وأدوات تقنية مبتكرة ومدعومة بقواعد البرنامج المعرفية، وذلك بالتكامل مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ستدعم التوسع في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ​