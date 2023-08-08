“برنامج” لكفالة الفئات “الأشد حاجة”

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يعكف بنك التنمية الاجتماعية على وضع برنامج وضوابط وسياسات لكفالة الفئات الأشد حاجة، بهدف تمكينهم من الحصول على منتجات البنك التمويلية، وذلك بحسب مشروع تعديل طرحه البنك على منصة “استطلاع”.

وأكد البنك أن التعديل يأتي نتيجةً لنقل مهمات الصندوق الخيري للتنمية إلى بنك التنمية الاجتماعية، ولضمان استمرار خدمة الفئات المستهدفة من البنك، والتي كان يستهدفها الصندوق ورعايتهم بصورة مستمرة للحصول على البرامج التنموية، وأن تكون هذه الفئات فعالة في المجتمع ومساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال إشراكهم في الرحلة التنموية التي تشهدها المملكة.

وأضاف أن من أهم الآثار المتوقعة لتعديل النظام نتيجة الدمج مع الصندوق الاجتماعي الخيري، استمرار خدمة الفئات المستهدفة من الصندوق الخيري للمساهمة في تحقيق الدعم الاجتماعي التنموي للمواطنين والمواطنات.

تجدر الإشارة إلى أن البنك يقدم قروضا دون فائدة وخدمات غير مالية للمشاريع المتناهية الصغر تشجيعًا لأصحابها على مزاولة الأعمال والمهن بأنفسهم ولحسابهم الخاص، كما يمنح قروضا اجتماعية لذوي الدخول المحدودة من المواطنين، لمساعدتهم على التغلب على صعوباتهم المالية.

ويدعم البنك تنمية قطاع المشاريع المتناهية الصغر ورعايته بما يعزز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتشجيع التوفير والادخار للأفراد والمؤسسات في المملكة، وإيجاد الأدوات والبرامج التي تحقق هذه الغاية، إضافة إلى تقديم خدمات فنية وإدارية مساندة للمنشآت المستفيدة من خدمات البنك لرفع كفايتها وزيادة فرص نجاحها.