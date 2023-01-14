بريطانيا: حظر أدوات المائدة البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد اعتبارا من أكتوبر

المناطق_متابعات

قالت الحكومة البريطانية إنها ستحظر الأطباق والصواني وأدوات المائدة البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة في إنجلترا اعتبارا من أكتوبر المقبل.

وقالت وزارة البيئة إن حظرا جديدا سيشمل أيضا بعض الصحون والصواني البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة وبعض أنواع الأكواب وأواني الطعام المصنوعة من البوليسترين، مع سعي الحكومة لكبح التأثير “المدمر” للبلاستيك على البيئة.

وقال مسوؤلين بالوزارة إن إنجلترا تستعمل نحو 2.7 مليار قطعة من أدوات المائدة ذات الاستخدام الواحدة كل عام، تتم إعادة تدوير 10 في المائة منها فقط.

ويعني هذا التغير أنه اعتبارا من أكتوبر هذا العام، لن يتمكن المواطنون من شراء القطع المحظورة من تجار التجزئة وبائعي الوجبات السريعة والمواد الغذائية بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) .

وقالت وزيرة البيئة تيريز كوفي “نحن جميعا نعلم تماما الآثار المدمرة تماما للبلاستيك على بيئتنا وحياتنا البرية.. لقد استمعنا إلى الجمهور، والحظر الجديد للمواد البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة يعني استمرار عملنا المهم للغاية لحماية البيئة من أجل الأجيال القادمة”.