بر الإحساء تسلم 70 وحدة سكنية بالشراكة مع الجمعيات الاهلية

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سلمت جمعية البر بالأحساء وشركاؤها من الجمعيات الخيرية والأهلية، 70 وحدة سكنية، ضمن الاتفاقية مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ومؤسسة الإسكان التنموي لتوفير 250 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة من الأسر المسجلة في الضمان الاجتماعي وقد عقدت اتفاقية الشراكة تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء في وقت سابق.

من جانبه أكّد الأستاذ عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجبر نائب رئيس مجلس إدارة جمعية البر بالأحساء بأنّ برنامج الإسكان التنموي يعدّ من البرامج الكبيرة التي تبنتها الجمعيّة، بداية من توقيع الاتفاقيّة الثلاثيّة مع وزارة الشؤون البلديّة والقرويّة والإسكان ومؤسسة الإسكان التنمويّ تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، حيث انبثق من خلالها توقيع 18 اتفاقية تعاون مع الجمعيات الأخرى بالأحساء، والتي تعكس الدور التنموي الذي تقوم به الجمعيّة، حيث تمكّن فريق العمل بالجمعيّة والجمعيّات الأخرى من تسليم 70 وحدة سكنيّة في وقت وجيز وفق شروط وزارة الإسكان،

وأشار الجبر بأنّنا في جمعية البر سنعمل على تطوير هذا البرنامج ليشمل أكبر عدد من المستفيدين ممن تنطبق غليهم اشتراطات الإسكان التنموي، وتسليم جميع الوحدات المخصصة في وقت قياسي بإذن الله.

مضيفا بأنّ الجمعيّة سلّمت عددا من الوحدات من خلال مراكزها: الفيصلية، النجاح، القرين، المزروعية، حي الملك فهد، الصالحية، كما تم تسليم عدد من الوحدات عن طريق الجمعيات الاهلية: جمعية الفضول الخيرية، جمعية الكلابية الخيرية، جمعية الطرف الخيرية، جمعية الجفر الخيرية، جمعية فتاة الأحساء، واللجنة الوطنية لرعاية نزلاء السجون والمفرج عنهم.

ووجه الجبر شكره إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومؤسسة الإسكان التنموي والجمعيات الشريكة بالأحساء، مشيرًا إلى أهميّة الدّور الكبير الذي تقوم به تلك الجهات في سبيل مساعدة المستفيدين وتسليمهم الوحدات السكنيّة المخصّصة.