بسام الدخيل: السعودية تملك القدرة على تقديم نسخة استثنائية ستتفوق من خلالها على كل النسخ السابقة من كأس العالم

أكد المستشار الإعلامي “بسام الدخيل”، أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تتمتع بالإمكانيات المادية والبشرية والتقنية التي تؤهلها لاستضافة المباريات العالمية.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “دورينا غير” عبر قناة “السعودية”، أن المملكة تملك القدرة على تقديم نسخة استثنائية ستتفوق من خلالها على كل النسخ العالمية لكأس العالم.

وبين أنه عندما تستضيف المملكة حدثا عالميا يصبح بكل تأكيد مختلفا عن غيره.