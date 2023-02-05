“بسبب المنطاد”.. وزير النقل الأمريكي يقترح فرض عقوبات على الصين

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أعلن وزير النقل الأمريكي بيت بوتيجج، أن واشنطن قد تفرض عقوبات على بكين بسبب المنطاد الصيني، معتبرا أن بلاده أوضحت أن ما جرى هو انتهاك غير مقبول للسيادة الأمريكية.