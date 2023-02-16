بسبب بايدن.. ماسك يهدد بطرد مهندسي «تويتر»

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هدَّد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بطرد مهندسي منصة «تويتر».

وأوضح تقرير نشره موقع «الشرق الأوسط»، نقلاً عن صحيفة «إندبندنت»، أن تغريدات ماسك خلال بطولة «سوبر بول» اجتذبت تفاعلاً أقل من تغريدات الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأمر الذي دفعه إلى هذا التهديد.

وكشف التقرير أن ماسك قال لأعضاء الفريق الهندسي إنهم سيفقدون وظائفهم جميعاً إذا لم يتم حل مشكلة التفاعل.

وأمر بقية المهندسين في الشركة بإجراء تغييرات على النظام الأساسي لضمان مشاركة تغريداته بشكل أفضل.

وخلال مباراة الأحد التي واجه فيها فريق «فيلادلفيا إيجلز» فريق «كانساس سيتي تشيفز»، قام بايدن بتغريد مقطع فيديو للسيدة الأولى جيل بايدن وهي تدعم «إيجلز»، بينما أظهر ماسك أيضاً دعمه للفريق في تغريدة تم حذفها.

وفي حين حصدت تغريدة الرئيس الأمريكي نحو 29 مليون تفاعل، حصل منشور ماسك على نحو 9 ملايين فقط.