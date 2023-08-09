بشار الأسد يعلق على الاتهامات بتورط بلاده في “المخدرات”

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أكد الرئيس السوري، بشار الأسد، أن بلاده كانت من المتحمسين والمتعاونين لمكافحة الاتجار بالمخدرات، بعدما حاول الأمريكيون والدول الغربية مع دول إقليمية استخدامها ضد دمشق.