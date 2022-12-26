بشرى سارة لجماهير النصر قبل ديربي الرياض

تتجه الأنظار مساء اليوم إلى ملعب مرسول بارك بالعاصمة الرياض، لمشاهدة مباراة النصر والهلال في قمة الجولة العاشرة من منافسات دوري روشن للمحترفين.

ويبحث نادي الهلال عن تحقيق أول فوز له على الغريم التقليدي النصر في اللقاءات التي لعبها الفريقين في الدوري مع أعوام المونديال.

ووفقا لصحيفة “الرياضية” فإنه جاءت البداية مع كأس العالم 2010 الذي احتضنته جنوب إفريقيا، وحينها تعادل الفريقان بهدف لمثله سجل للهلال عيسى المحياني، وللنصر عبد الرحمن القحطاني.

وفي العام 2014 الذي وافق مونديال البرازيل تمكن النصر من الفوز بهدف محمد السهلاوي.

ويأتي مونديال 2018 في روسيا، ليعقبه مواجهة جديدة بين الغريمين في الدور الأول انتهت بالتعادل 2ـ2، سجل هدفي الهلال جوميز، فيما سجل للنصر جوليانو وحمد الله.

بث مباشر مباراة النصر والهلال في الدوري السعودي