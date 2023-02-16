بشرى لصناع محتوى “تيك توك”.. دولار مقابل المشاهدة

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تسعى شركة تطبيق تيك توك لتعويض حظر التطبيق في الولايات المتحدة وفقدها للملايين من المستخدمين الشباب هناك.

ووفق موقع “بيزنس إنسايدر”، فإنه من المحاولات التي ستقوم بها شركة “تيك توك”، أنها ستطبق قريبا، نظاما جديدا للدفع مقابل المشاهدة، يسمح لصناع المحتوى على تيك توك، فرض قيمة للمشاهدة على متابعيهم، تقدر بـ 1 دولار أو أكثر، مقابل مشاهدة مقاطع فيديو محددة لصناع محتوى بارزين.

وهذه السياسة، تعتبر مرحلة ثانية من مراحل سياسة الدفع مقابل المشاهدة التي سبق وأن فرضتها تيك توك في السابق، والإعلان عنها جاء تحت عنوان Creator Fund 2.0.

والمرحلة الأولى من آلية الدفع مقابل مشاهدة المحتوى التي طبقتها تيك توك في السابق، بدأ تفعيلها بداية من عام 2020.

ويقول “بيزنس إنسايدر”، إن المرحلة الجديدة من سياسة الدفع مقابل المشاهدة، ستطبقها شركة تيك توك على مجموعة حصرية من صناع المحتوى، حيث ستتاح فقط لصناع المحتوى الجامعين لأكثر من 100 ألف متابع على المنصة.

وبحسب مصادر مطلعة على هذه المسألة، يقول “بيزنس إنسايدر”، إن تفعيل هذه السياسة الجديدة من تيك توك قد يكون مع بداية شهر مارس/آذار المقبل.