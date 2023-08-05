بشرى لمرضى اضطراب فرط الحركة.. العلماء يكشفون عن علاج يغير حياتهم

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في تطور يمنح الأمل لآلاف المصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، توصل باحثون إلى علاج جديد للدماغ يمكن أن “يغير” حياة الأطفال وأسرهم.

واكتشف الباحثون أن التحفيز غير الجراحي للدماغ، جنبًا إلى جنب مع التدريب المعرفي، يمكن أن يحسن بشكل كبير أعراض الاضطراب لدى الصغار.

تفاصيل التجربة

وكجزء من التجربة، قام فريق الباحثين، من بينهم باحثون من جامعة ساري ببريطانيا، بتجنيد 23 طفلاً غير يتلقون علاجًا تتراوح أعمارهم بين 6 و 12 عامًا مصابين باضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه.

وخضع الأطفال لبرنامج تحفيز الدماغ لمدة أسبوعين تضمن تشغيل تيار كهربائي خفيف في الدماغ عبر قطبين، بالتزامن مع تلقيهم تدريبًا معرفيًا يركز على بناء مهارات معينة مثل الانتباه وحل المشكلات أو فهم القراءة.

وتوصل الباحثون إلى أن 55 في المائة من الأطفال أظهروا تحسنًا ملحوظًا في أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، كما أفاد آباؤهم، مقارنة بـ 17 في المائة من الأطفال في المجموعة الضابطة الذين تلقوا تحفيزًا وهميًا للدماغ أثناء التدريب المعرفي.

وقال الباحثون إنه تم الحفاظ على التحسينات بعد ثلاثة أسابيع من انتهاء العلاج. كما اكتشفوا تغيرات في أنماط النشاط الكهربائي لدماغ الأطفال استمرت في موعد المتابعة.

علاجات أكثر فاعلية وطويلة الأمد

قال البروفيسور روي كوهين كادوش، الرئيس المشارك للدراسة: “أعتقد أن المجتمع العلمي ملزم بواجبه للتحقيق في وتطوير علاجات أكثر فاعلية وطويلة الأمد لاضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه”.

وأضاف: “تشير النتائج التي أظهرناها في دراستنا إلى أن توليفة من التحفيز الحالي المباشر عبر الجمجمة (tRNS)، والتي ثبت أنها آمنة مع الحد الأدنى من الآثار الجانبية، لديها القدرة على تغيير حياة الأطفال وعائلاتهم”.