بشرى لمرضى السكري.. إضافة هذا العنصر لمياه الشرب ضروري

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أجرت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة دراسة بالتعاون مع جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، وخلصت نتائجها إلى أن إضافة عنصر المغنيسيوم في مياه الشرب يُساعد مرضى السُكري على تحسين مستوى التحكم في نسبة السُكر بالدم، كما أنه يلعب دورًا رئيسًا في تنظيم عمل الأنسولين داخل الخلايا، إضافة لإسهامه في خفض مضاعفات السُكر على المدى الطويل.

وتعد الدراسة الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط في مجال دعم الأبحاث الطبية في مواجهة أمراض السكري، وتكتسب أهمية كبيرة كونها تفتح الباب واسعًا أمام مراجعة معايير مياه التحلية الدولية، والاستفادة من نتائج البحوث العلمية في دعمها بالمعادن والأملاح المهمة، ومن ثمَّ تطوير استراتيجيات للصحة العامة تُمكن من تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري.

عدد الذين يعانون من نقص المغنسيوم

ويتراوح نسبة من يعانون نقص المغنسيوم بين 25-40%؜ من سكان العالم، وبلوغ نسبة نقص استهلاكه اليومي في المملكة 30%؜، في ذات الوقت التي تتجاوز فيه معدلات الإصابة بالسكر 6 ملايين نسمة.

واعتمدت الدراسة على إضافة عنصر المغنيسيوم إلى مياه التحلية لمعرفة مدى تأثيره على معدل مقاومة الأنسولين ومؤشرات السكر، وذلك بالتطبيق على 230 مريض سُكري منهم 107 ذكور مقابل 123 إناث، بعد أن تم تقسيمهم إلى ثلاث مجموعات، حيث حُرمت المجموعة الأولى من إضافة عنصر المغنيسيوم، وحصلت المجموعة الثانية على 20 ملجم/ لتر مغنسيوم في مياه الشرب المُخصصة لهم، فيما كان نصيب المجموعة الثالثة 50 ملجم / لتر من المغنسيوم.

وكشفت الدراسة عن التحسن الكبير الذي طرأ على المجموعة التي تناولت كمية كافية وعالية من المغنيسيوم، مقارنة بالمجموعة التي تناولت مياه خالية من المغنيسيوم، وهو ما يتطابق مع الدراسات الأوروبية والأمريكية السابقة.