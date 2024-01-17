بطريقة الدوران 360 درجة.. لعبة “أنرجايزر” في وندر جاردن تزيد من حماس الزوار

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تواصل منطقة “وندر جاردن”، إحدى مناطق موسم الرياض، في إبهار زوارها بما تقدمه من فعاليات وتجارب ترفيهية فريدة، حيث تعد لعبة “أنرجايزر” من الألعاب التشويقية التي يعيش بها الزائر تجربة الشعور بالسرعة من خلال حركة دوران اللعبة حول نفسها 360 درجة لتزيد من حماسه.

وتتميز اللعبة بكونها واحدة من عناصر الإبهار في المنطقة من خلال طريقتها المزدوجة في التشغيل والحركة، وبألوانها وإضاءتها المختلفة، كما أنها تتسع لأكثر من 50 شخصًا في التجربة الواحدة.

وتقع “أنرجايزر” في منطقة “الفراشات” إحدى المناطق الفرعية لـ”وندر جردن”، وتعد من التجارب الاحترافية والألعاب السريعة والحيوية في المنطقة، والتي يعيش فيها الزائر تجربة استثنائية، حيث تستقبل زوارها يوميا من الساعة الـ4:00 مساءً حتى الساعة 12:00 مساءً، ويمكن حجز تذاكر فعاليات وتجارب المنطقة عبر تطبيق وموقعwebook من خلال الرابط: http://onelink.to/wbkapp .

وتمثل منطقة “وندر جاردن” أول مدينة ترفيهية في الشرق الأوسط بطابع الحديقة الساحرة، وتأتي ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة المقامة تحت شعار Big Time، حيث تتميز بطابعها المستوحى من الأشجار والزهور والفراشات، وبوابتها الخيالية، إلى جانب احتوائها على أكثر من 70 لعبة وتجربة ومناطق فرعية تضم بحيرة الفلامينجو ومنطقة المجسمات الفنية.