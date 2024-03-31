بطل الخرج لـ”المناطق” : اتصال المحافظ أبهجني.. وهذا ديدننا كسعوديين

المناطق-أشرف العصيمي

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي على مدى يومين تفاعل كبير مع الموقف البطولي الذي جسده عبدالله العنزي في محافظة الخرج من خلال إنقاذه لحياة طفل بفضل من الله وأتفق الجميع على أن ما سطره موقف بطولي ذو أبعاد إنسانية.

وفي حديث لـ المناطق أوضح “العنزي” أنه لم يخطر عليه انتشار المقطع والتفاعل الكبير الذي واكبه ، مبينًا أن سعادته الحقيقة كانت إنقاذ حياة الطفل.

وأضاف أن الحادث وقع في الثاني عشر من شهر رمضان المبارك أثناء سيره مركبته بالمسار الأوسط في أحد طرقات محافظة الخرج بينما كان هناك مركبة تسير في المسار الأيسر، في اللحظة التي انتبه فيها لوجود طفل الصغير يعبر الطريق.

وأشار أنه قام بتوجيه مركبته في المسار الأيسر لحماية الطفل من المركبة الأخرى لترتطم بمركبته ، وتمكن بفضل الله من إنقاذ حياة الطفل دون أي إصاباتٍ في الأرواح؛ عدا بعض الأضرار بالمركبات.

وكشف عن اتصال الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج واهتمامه الشخصي بعمله الإنساني وتأكيده بأن القيادة حفظها الله حريصة تمام الحرص على تقديم التقدير لأي عمل بطولي أو إنساني يقدمه أي مواطن.

وقدم خالص شكره لكافة المواطنين ورجال الإعلام والأعمال على ما حظي به من تقدير مؤكدًا أن ما قام به من عمل هو تصرف ديني وإنساني يحمله ويجسده السعوديين.