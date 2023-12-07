بطولة السعودية المفتوحة للجولف بنسختها الثامنة تمثل أحد محطات الجولة الاسيوية

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أعلن منظمو النسخة الثامنة من بطولة السعودية المفتوحة للجولف المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة ، عن بدء طرح تذاكر البطولة التي تمثل احد الجولات الاسيوية ، وتقام خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2023 في نادي الرياض للجولف، في العاصمة الرياض.

وتتوفر التذاكر بأسعار في متناول الجميع تبدأ من 25 ريالا سعوديا، ويمكن للأطفال دون سن 18 عاما الحضور مجانا .ولكن برفقة شخص بالغ يحمل تذكرة دخول.

وستشهد الجولة الأخيرة في نهاية هذا الموسم تتويج بطل وسام الاستحقاق فيما سيواجه اللاعبون فرصتهم الاخيرة لتأمين مركز ضمن افضل 65 ترتيب للانتقال الى جولة الموسم المقبل 2024.

وبعد الانتقال من جولة التنمية الاسيوية في عام 2022 الى الجولة الاسيوية الكاملة مما يؤكد على العلاقات الوثيقه بين جولف السعودية والجولة الاسيوية للعبة كما سيشمل المجال المكون من 120 لاعبا أفضل 80 لاعبا مرشحا لوسام الاستحقاق للعام 2023 .

وسيمنح الحدث المشجعين وعشاق اللعبة الفرصة لرؤية أبرز لاعبي الجولف السعوديين المحترفين منهم عثمان الملا وفيصل سلهب وسعود الشريف إلى جانب كبار اللاعبين “العالميين والآسيويين”.

وستوفر البطولة الفرصة للجميع لمتابعة هذا الحدث الرياضي الهام بوجود لاعبين محترفين وملهمين وبهدف “كسر المستحيل” تأتي مشاركة اللاعب الإنجليزي سفير الجولف السعودية الملهم كيب بوبورت، الذي يحتل المرتبة الأولى في التصنيف العالمي للاعبي الجولف ذوي الإعاقة، جنبا إلى جنب مع أفضل المحترفين والرائدين في العالم مما يدل على انفتاح البطولة على العالم ككل.

وبالإضافة إلى المنافسة التي من المنتظر ان تكون قوية ، فإن المشجعين وجمهور اللعبة سيتمتعون بفرصة فريدة للاحتفال بالعروض الموسيقية إلى جانب الأطعمة والمشروبات المتوفرة، وكذلك الاستمتاع بالثقافة السعودية. كما ستتاح للمشجعين فرصة استرداد التذاكر او جزء منها وذلك بفل تضمين قسائم المأكولات والمشروبات السخية.

وبهذه المناسبة قال نوح علي رضا ، الرئيس التنفيذي في جولف السعودية : ” نعتبر ان انضمام البطولة هذا العام الى الجولة الاسيوية باعتبارها الاخيرة على الاجندة الاسيوية تطوركبير ومثير لبطولة السعودية المفتوحة للجولف المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة”.

وأضاف:”في كل عام نستضيف فيه البطولة تصبح اكبر وافضل ونحن فخورون بشكل خاص بالفرصة التي تمنحها هذه البطولة للاعبي الجولف في المملة العربية السعودية وكذلك اللاعبين العرب من خلال التنافس في منافسات من الدرجة الأولى وهذا الأمر لا يسمح بتطوير مستويات مهاراتهم فحسب وانما اختبار قدراتهم في مواجهة لاعبين من دول مختلفة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا الى جانب المنافسة في بيئة منافسة من خلال الجولة الاسيوية.

من جهة اخرى قال لاعب الجولف السعودي المحترف عثمان الملا: “أنا متحمس بشكل لا يصدق للعب مرة أخرى في بطولة السعودية المفتوحة في عام 2023، خاصة مع وجودها الان ضمن الجولة الآسيوية. حيث تشهد اللعبة صعود مستمر داخل السعودية وآمل من خلال إظهار المهارة والدقة والإثارة في العرض، أن نتمكن من جذب وإلهام جيل جديد من السعوديين للمشاركة بشكل أكبر في هذه اللعبة وتوسيع القاعدة سواء على مستوى الممارسين او المشجعين “.

يمكن للجمهور والراغبين في حضور البطولة الاجتفل بنجوم الجولف في المملكة العربية السعودية بالاضافة الى برامج الضيافة الثقافية من خلال شراء تذاكر الدخول عبر منصة التذاكر webook.com.

وستكون التذاكر متاحة بدءا من 25 ريالا سعوديا ليوم الخميس 14 ديسمبر والأحد 17 ديسمبر و50 ريالا سعوديا ليوم الجمعة 15 ديسمبر والسبت 16 ديسمبر. ويستطيع المشجعون أيضا شراء تذكرة الموسم مقابل 100 ريال سعودي والتي ستمنحهم امكانية الدخول جميع أيام البطولة الأربعة , تشمل جميع التذاكر قسيمة طعام ومشروبات بقيمة 25 ريال سعودي بينما تشمل تذاكر البطولة قسيمة بقيمة 25 ريال سعودي لكل يوم حضور.

