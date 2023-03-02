بطولة جمال الخيل تواصل منافساتها في مركز الملك عبدالعزيز

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تواصل اليوم منافسات اليوم الثاني للبطولة الوطنية الـ12 لجمال الخيل العربية الأصيلة بتنظيم وإشراف مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة, وسط تنافس قوي بين أكثر من 200 مربط.

وافتتحت المنافسات بفئة المھرات لعمر” 3 سنوات “المجموعة “ب “, وحصلت المھرة “نجود نسما” لمربط نسما على المركز الأول, فيما نالت المركز الثاني المھرة “فريدة اليثيف” لمربط عامر ، وحلت ثالثاً المھرة “شيھانة أر إتش” لإسطبلات السكب.

وفي المجموعة ” ج ” للمھرات “عمر 3 سنوات” حصلت على المركز الأول المھرة “ورد المعود” لمربط الدرعية، ونالت المركز الثاني المھرة “أكسفاريا زالية” لأحمد بن سمير باشا، وذھب المركز الثالث للمھرة ” “ع م نايفة” لفيصل العثمان, وفي منافسات الأفراس من عمر 4 إلى 6 سنوات المجموعة “أ ” حصلت على المركز الأول الفرس “ع ج نبيلھ” لفيصل العويضة، ونالت المركز الثاني الفرس” كاميليا المنار” لمربط المنار، وحلت بالمركز الثالث “نايفة العويضة” لمربط العويضة, وفي المجموعة “ب “من منافسات الأفراس من عمر 4 إلى 6 سنوات، حصلت على المركز الأول الفرس “رويال أصيله” لمربط نسما، ونالت المركز الثاني “بسالة الخالدية” لمزرعة الصواري، وجاءت ثالثا “الفريدة” لمربط النو.

وتستمر البطولة غداً في يومھا الثالث والذي يشھد إقامة منافسات الأمھار من عمر سنة وحتى الـ 3 سنوات والفحول من عمر 4- 6 سنوات وتختتم البطولة يوم السبت بإقامة 6 بطولات نھائية لخيول الإيكاھو، إضافة إلى 4 أخرى مخصصة للخيل سعودية الأصل والمنشأ, إذ سيشارك في البطولات الختامية ليوم السبت الخيول الحاصلة على المركزين الأول والثاني من أشواط المھرات عمر السنة والأمھار عمر السنة والمھرات عمر 2 و 3 سنوات والأمھار عمر 2 و 3 سنوات والأفراس والفحول.