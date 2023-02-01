بعد ارتفاع الدولار 10 قروش.. الأسواق المصرية تترقب أول اجتماعات «المركزي 2023» غداً

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ارتفع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية، خلال تعاملات أمس (الثلاثاء) بمقدار 10 قروش، ليسجل في البنك الأهلي المصري للشراء بـ30 جنيها، والبيع بـ30.10 جنيه، بعدما وصل خلال تعاملات الاثنين 30 جنيهاً فى البنوك المصرية، مقابل 29.82 جنيه عند الشراء، وتأتي عملية عدم استقرار العملة الأمريكية قبل ساعات من اجتماع لجنة سياسات البنك المركزي المصري المقرر لها غداً (الخميس).

ويعد اجتماع الخميس الاجتماع الأول للبنك المركزي المصري خلال العام الجاري 2023، حيث تعقد 8 اجتماعات للبنك خلال العام الحالي، وقبل الاجتماع تكثر التساؤلات داخل الأسواق المصرية؛ هل يتم الاتجاه إلى رفع الفائدة من عدمه؟ وسط مخاوف من ارتفاع الأسعار من جديد حال رفع سعر الفائدة.

وكانت لجنة السياسة النقدية بـ«البنك المركزي المصري» في آخر اجتماع لها 22 ديسمبر 2022، قررت رفع سعري الفائدة على عائدي الإيداع والإقراض بواقع 3%، لاحتواء الضغوط التضخمية وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة، ليصبح ما تم رفعه من أسعار الفائدة خلال العام الماضي 8% خلال 8 اجتماعات له، ويستهدف «المركزي المصري» وصول معدل تضخم ما بين 5% إلى 9% خلال الربع الأخير من 2024، على أن ينخفض إلى بين 3% إلى 7% في 2026.

من جانبه، يرى الخبير المصرفي طارق متولي، أن البنك المركزي المصري يتجه خلال اجتماعه المرتقب إلى تثبيت سعر الفائدة. في المقابل استبعدت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي هذا الأمر، متوقعة أن يقوم البنك المركزي برفع سعر الفائدة من 1% إلى 2% بهدف السيطرة على معدل التضخم، وإن كانت تميل إلى التفضل بتثبيت سعر الفائدة على ما هي عليه، لتخفيف ضغط تكلفة الإقراض على القطاع الخاص.