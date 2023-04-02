بعد المملكة.. 3 دول خليجية تدعو مواطنيها لعدم السفر إلى تنزانيا و غينيا الاستوائية لتفشي فيروس “ماربورغ”

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دعت كل من الإمارات والكويت والبحرين، مواطنيها لتأجيل السفر في الوقت الحالي إلى جمهورية تنزانيا الاتحادية وجمهورية غينيا الاستوائية، وذلك نظراً لإعلان السلطات الصحية في الجمهوريتين عن رصد تفشي لفيروس “ماربورغ”.

الإمارات

وأعلنت وزارة الخارجية الإماراتية عبر حسابها في “تويتر”، عن أنه نظراً لإعلان السلطات الصحية في جمهورية تنزانيا الاتحادية وجمهورية غينيا الاستوائية عن رصد تفشيات لمرض فيروس “ماربورغ” وانطلاقاً من حرص الوزارة على سلامة مواطني الدولة، تنصح الوزارة بتأجيل السفر في الوقت الحالي إليهما.

وأكدت بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المختصة كما تدعوهم للتواصل مع الوزارة في الحالات الطارئة.

الكويت

ودعت الخارجية الكويتية في بيان نشرته على تويتر، مواطنيها لتجنب السفر إلى تنزانيا وغينيا الاستوائية، مشيرة إلى أن ذلك جاء استنادا على توصيات المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها وتوصيات وزارة الصحة.

البحرين

وقالت وزارة الخارجية البحرينية “ندعو جميع المواطنين لعدم السفر في الوقت الراهن إلى جمهوريتي تنزانيا الاتحادية وغينيا الاستوائية، وذلك لضمان سلامتهم وحفاظًا على صحتهم”، كما أكدت الخارجية البحرينية ضرورة اتباع النصائح والإرشادات عند الحاجة إلى السفر.

ماربورغ فيروس أشبه بـ”الإيبولا”

وينتمي فيروس ماربورغ إلى نفس فصيلة الفيروسات التي ينتمي إليها فيروس الإيبولا، ويسبب أعراضاً مماثلة أبرزها الحمى وآلام في العضلات واختلال في وظائف الكلى والكبد، والإصابة أحيانا بنزيف داخلي وخارجي، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وكانت المملكة قد دعت في وقت سابق المواطنين بعدم السفر إلى غينيا الاستوائية، وتنزانيا بسبب تفشي الفيروس.