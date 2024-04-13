بعد “النمساوية”.. “الفرنسية” توقف رحلاتها الجوية إلى إيران

فقد أعلنت شركة الخطوط الجوية الفرنسية “اير فرانس “، اليوم السبت، توقف رحلاتها إلى إيران، بسبب التوتر الذي يسود المنطقة وفقا لـ “سكاي نيوز العربية”.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية طلبت في وقت سابق من مواطنيها عدم السفر إلى إيران ولبنان وإسرائيل والأراضي الفلسطينية وسط تهديدات إيران ضد اسرائيل.

ويأتي هذا بعد أن أعلنت الخطوط النمساوية إلغاء كل رحلاتها إلى ايران حتى الثامن عشر من أبريل الجاري.

فقد قالت الخطوط الجوية الفرنسية الجمعة، وهي آخر شركة بغرب أوروبا لا تزال تسير رحلات إلى إيران، إنها ستعلق جميع رحلاتها من فيينا إلى طهران حتى 18 أبريل في ظل التوتر المتصاعد في المنطقة.