أبرز المواددولي

بعد انقراضها منذ 70 عاماً.. الفهود تظهر في الهند

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 2 أبريل 2023 - 9:03 صباحًا
f7262c05-b80a-4476-baf0-a357a09900cb

المناطق_متابعات

أعلن وزير البيئة الهندي، أنه بعد أكثر من 70 عاماً، على إعلان انقراض الفهود رسمياً في الهند، باتت البلاد مجدداً موطناً لأربعة فهود حديثي الولادة.

وولدت الأشبال من سيايا وفريدي، حسب «سي إن إن»، وهما اثنان من الفهود الثمانية التي أعيد تأهيلها، وأحضرت من ناميبيا إلى حديقة كونو الوطنية في الهند بولاية ماديا براديش، خلال سبتمبر الماضي، كجزء من خطة حكومية لإعادة 50 من القطط الكبيرة بالهند إلى موطنها خلال السنوات الخمس المقبلة. وعلى رغم إعلان الهند انقراض الفهود لديها في 1952م، إلا أنها تجوب الآن أحد المتنزهات الوطنية في البلاد مجدّداً.

الوسوم
صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 2 أبريل 2023 - 9:03 صباحًا
صورة shimaa mohamed

shimaa mohamed

زر الذهاب إلى الأعلى