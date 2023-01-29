بعد تداول سبب شلل عبدالله بانعمة.. فايز المالكي يوجه رسالة لكل أب وأم (فيديو)

أعادت وفاة الداعية عبد الله بانعمة، قصته الشهيرة، التي كانت السبب الأبرز في إصابته بـمرض الشلل الرباعي لمدة 31 عامًا، حيث وفاته المنية قبل أيام بعد صراع طويل مع المرض، وأقيمت صلاة الجنازة عليه بالمسجد النبوي.

ونشر فايز المالكي، مقطع فيديو قديم مع الداعية عبد الله بانعمة قبل وفاته بفترة، حيث وجهوا خلاله تحذير لجميع الآباء والأمهات بعدم الدعاء على أبنائهم، خاصة وأن إعاقة بانعمة كانت بسبب دعوة والده عليه.

مواقف مشابهة لـ “بانعمة”

وقال بانعمة، خلال مقطع الفيديو: “قابلت العديد من المواقف التي دعا فيها الآباء على الأبناء ثم شعروا بندم شديد، حيث قال لي أحدهم أنه دائمًا يتذكرني، حيث كان لديه شاب يبلغ من العمر 21 عامًا، تشاجرت معه ذات مرة وعوت عليه بالموت”.

وأكمل: “قال الرجل لي أنه لم يمر أسبوع إلا وكان إبنه ميت، لذلك لا تدعوا على أنفسكم، وأبنائكم”، فيما تحدث فايز المالكي عن صعوبة تربية هذا الجيل خاصة مع انتشار وسائل التواصل الإجتماعي التي لم يُجيد البعض استخدامها بصورة صحيحة.

رسالة المالكي إلى “الآباء”

ووجه فايز المالكي رسالة عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مُتذكرًا قصة الداعية الراحل عبد الله بانعمة: “عبد الله بانعمة اسال الله لك الجنة”، ثم قال: “رسالة لكل أب وأم لا تدعي على عيالك مهما كنت في مرحلة من الضيق والزعل”.

https://youtube.com/watch?v=EXHkEfL353M%2520title%3DYouTube%2520video%2520player%2520frameborder%3D0%2520allow%3Daccelerometer%3B%2520autoplay%3B%2520clipboard-write%3B%2520encrypted-media%3B%2520gyroscope%3B%2520picture-in-picture%3B%2520web-share%2520allowfullscreen

قصة الداعية عبد الله بانعمة

أصبح الداعية عبد الله با نعمة، مشلولًا منذ قبل 31 عامًا عندما كان طالبًا جديدًا في المدرسة الثانوية عندما كان في نزهة مع عدد قليل من الأصدقاء، وقفز بطريق الخطأ في حمام السباحة، ممـا تسبب في سقوطه على الأرض وشل حركته.

وعن قصة إصابته، قال الداعية عبد الله بانعمة في تصريح سابق له: “رفعت صوتي على والدي عندما سألني عن تدخيني، فهي مأساة حقيقية بدأت هنا، لأن والدي دعا علي دعوة ليتها لم تخرج من فمه قط، حيث توجهت مباشرة إلى السماء رغم أنها بغير قصد”.

وأضاف: “;والدي قال (الله يكسر رقبتك إذا كنت تدخن) وأخذت ذلك بلا فائدة وذهبت إلى النوم، ثم استيقظت في اليوم التالي للذهاب إلى المدرسة ووافق أصدقائي على الهروب من أجل السبــاحة في المسبح، ضربت رأسي على الأرض وكسرت رقبتي عندما قفزت إلى المسبح”.

وأكمل: “جلست تحت الماء لمدة 4 دقائق تقريبًا دون أن أفقد وعيي، وفي هذه اللحظة مرت حياتي كلها، على الرغم من أنني كنت في شلل رباعي، حتى تنبه لي أخي الذي كان معي وأخرجني من المسبح بعد 15 دقيقة”.

وواصل: “نقلوني إلى المستشفى حيث مكثت لمدة 4 سنوات وأجريت 16 عملية جراحية خلال تلك الفترة”.

اقرأ ايضًا