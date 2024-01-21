بعد تكريمها.. منى زكي: شكرا لهيئة الترفيه وعلى رأسها معالي المستشار تركي آل شيخ

وجهت الفنانة المصرية “منى ذكي”، كل الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية، والهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار “تركي آل الشيخ”، على حفاوة الاستقبال وحسن التكريم في الحفل العالمي الذي أقيم بالعاصمة السعودية الرياض.

وحصلت الفنانة منى زكي وصناع مسلسل تحت الوصاية على جائزة صناع الترفيه الفخرية، وتم عرض لقطات من أعمالها، ووجهت كل الشكر للمملكة العربية السعودية.

وأطلت الفنانة منى زكي خلال تكريمها في الحفل، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون الأحمر اللامع ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

وتضم قائمة ضيوف الحفل مجموعة من الفنانين، منهم نجوم عالميين، ونجوم من الوطن العربي، وعدد كبير من نجوم الفن المصري، أبرزهم ياسمين صبري ويسرا وشيرين عبد الوهاب.

حفل joy awards، يقام في دورته الرابعة لجوائز صناع الترفيه، بالعاصمة السعودية الرياض، وسط حضور عدد كبير من نجوم العالم.