بعد شهرين من المعاناة.. استخراج هاتف من بطن سجين في دولة عربية

وحاول السجين إخفاء الهاتف من رجال الشرطة عن طريق بلعه من فمه ظنًا منه أنه سيتمكن من إخراجه بعد ذلك، لكن هذا لم يحدث وظل يعاني من آلام مبرحة وفقد الكثير من وزنه لمدة شهرين.

وحسب صحف محلية، فقد تم اتخاذ كافة الإجراءات لاستخراج الموبايل إلا أن تلك المحاولات لم تنجح فتقرر نقله لمستشفى الباطنة الجامعي بالمنصورة محافظة الدقهلية .

وتم إجراء أشعة للمريض فور وصوله فتقرر عمل منظار كمحاولة أخيرة وذلك قبل اتخاذ قرار باستخراجه جراحيا ونجحت بالفعل المحاولة الأخيرة لاستخراجه بالمنظار .

وأشار الطبيب إلى أنه تم استخراج الموبايل بالمنظار عن طريق الفم حيث تم مسكه بسنير ـ وهي آلة يتم وضعها من داخل قناة المنظار أو ماسك يتم لفه حول المنظار ـ ثم يتم سحبه وكما تم بلعه أمكن استخراجه .

وأضاف بأن الموبايل لم ينزل لمجرى الهواء ” القصبة الهوائية ” لأنه نظرا لحجمه لا يمكن أن يدخلها فكان سيتم سدها ويموت السجين على الفور فأثناء البلع يقوم لسان المزمار بحماية مجرى الهواء ويوجه الجسم المبلوع للمرئ كما في هذه الحالة فترتخي عضلات المريء وتكون هناك إمكانية لنزوله إلى المعدة لذا فقد نزل الموبايل الصغير بعد ارتخاء عضلات المريء للمعدة وسبب تلك المعاناة التي كادت تقضي عليه لولا إنقاذه واستخراجه بالمنظار .