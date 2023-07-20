بعد صراع مع المرض.. الموت يغيب العقيل

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توفي اليوم (الخميس)، رجل الأعمال والعضو المؤسس بمجموعة جرير، عبدالله بن عبدالرحمن العقيل.

ونعى عدد من المغردين رجل الأعمال الراحل، حيث أشادوا بسمعته الطيبة وحرصه الدائم على الأعمال الخيرية، واصفينه برجل البر والعطاء.

والراحل عبدالله العقيل عضو شرف في نادي الفيصلي، وتولى عضوية مجلس إدارة شركة مشاريع حرمة وشركة حرمة الوطنية وشركة نوره الوطنية وشركة حرمة الدولية وشركة امتياز العربية.

ويُعد العقيل أحد مؤسسي شركة جرير للتسويق، وشغل فيها منصب العضو المنتدب بين عامي 1979 و2022، كما تولى رئاسة قطاع الجملة للتسويق بين عامي 1979 و2021، ونائب رئيس مجلس الإدارة بين عامي 2016 و2019، كما أنه حاصل على بكالوريوس في الإدارة عام 1981 من جامعة الملك سعود.