بعد عقم دام عشرين عاما مواطنة تنجب توأم بمستشفى الولادة بتبوك

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نجح فريق طبي من استشاري وأخصائي حديثي الولادة في مستشفى الولادة والأطفال التابع للتجمع الصحي بتبوك من إنقاذ حياة توأم ولدا في الأسبوع الرابع والثلاثين من الحمل حيث بلغ وزن المولود 1590 جرام فيما بلغ وزن المولودة 1400 جرام وذلك لمواطنة بالعقد الخامس من العمر رزقت بتوأم بعد انتظارٍ طويل من معاناة العقم استمر لأكثر من عشرين عام وعدده محاولات لم يكتب لها النجاح لعمل أطفال أنابيب.

‏وقال التجمع الصحي بتبوك بانة تم متابعة المريضة خلال أسابيع الحمل حيث تم وضعها تحت المراقبة والمتابعة المستمرة حتى وصولها للأسبوع 34 من الحمل بعدها تم تشكيل فريق طبي من قسم النساء والولادة وتم إدخالها لغرفة العمليات واجراء عملية قيصرية لها لأسباب طبية للمحافظة على سلامتها وتكللت العملية بالنجاح ولله الحمد حيث استغرق اجراء العملية القيصرية أكثر من ساعة حيث خرجت الأم من المستشفى فيما أُدخِل الطفلان قسم العناية بحديثي الولادة لمتابعة صحتهم.