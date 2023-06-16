بعد فراق دام لسنوات.. لقاء مؤثر لشقيقتين مسنتين في العراق

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصورة، انتشرت على نطاق واسع في العراق للقاء شقيقتين بعد فراق دام لفترة زمنية كبيرة.

وتظهر اللقطات الحاجة “تركية” وهي تعانق شقيقتها الحاجة “نوير” بعد فراق دام لسنوات.

الحاجة “تركية” هي أكبر معمرة في منطقة الأنبار، حيث بكت حين رأت أختها قبل أن تبدأ بعتابها وسؤالها عن سبب غيابها عنها.

وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعى على هذا اللقاء بأن قيمة الأخوة لا يمكن تقديرها بأى ثمن، وأن الأخ هو الداعم الذى لا يتأثر بمرور الزمن.