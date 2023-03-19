بعد نجاح “كأس العلا”.. رئيس اتحاد الهجن: رياضة الآباء والأجداد وصلت لمكانة عالمية

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رفع نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، خالص الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على ما يوليانه من دعمٍ سخي وغير محدود لوصول رياضة الآباء والأجداد إلى ما وصلت إليه من مكانة عالمية، وقال إن النجاح الكبير الذي صاحب ختام سباقات كأس العلا للهجن، يدل على الدعم السخي من قبل القيادة الرشيدة لفعاليات رياضة الهجن بمختلف سباقاتها، معتبراً أن الجوائز المالية القيّمة والتاريخية لم تحدث من قبل في أي سباق آخر، مما يدل على قوة التنافس وقيمة السباق.

وأشار الأمير فهد بن جلوي، إلى أن تشريف ولي العهد لرياضة الهجن ومحبيها برعايته الكريمة لسباق كأس العلا للهجن، الذي يعتبر سنام سباقات الهجن، يعد تكريماً للرياضة والرياضيين بشكل عام وفخرٌ لكل منسوبي رياضة الهجن العريقة بشكل خاص.

وأشاد بن جلوي بالشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد السعودي للهجن والهيئة الملكية لمحافظة العلا، وقدم الشكر للأمير بدر بن عبد الله بن محمد بن فرحان آل سعود محافظ الهيئة، ولجميع منسوبي الهيئة، معتبراً أن هذه الشراكة أثمرت عن تعاون ناجح في تنظيم أكبر وأغلى سباقات الهجن في العالم.

يذكر أن سباقات “كأس العلا للهجن” التي تعتبر الأغلى عالمياً اختتمت يوم الجمعة، بمشاركة 40 من أفضل الهجن، تسابقت على مدى 16 شوطاً، بواقع 6 أشواط مخصصة لرياضة الماراثون، وعشرة أشواط لسباقات الهجن، بينما بلغت قيمة الجوائز الإجمالية للمسابقة أكثر من 80 مليون ريال، وزعت على الفائزين في حفل الختام.