بعد نصائح الإحماء والمكيف.. “لتبقى”: هذه أسباب تكفي لصيانة مركبتك دورياً

وكانت الحملة قد أسدت عدداً من النصائح في التعامل مع المركبات، وشددت من خلالها على أنها تعمل على وفر الطاقة بنسبة كبيرة، من بينها عدم إحماء المركبة لأكثر من 30 ثانية، وعدم فتح النوافذ أثناء تشغيل المكيف.