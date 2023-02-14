بعد نصائح الإحماء والمكيف.. “لتبقى”: هذه أسباب تكفي لصيانة مركبتك دورياً

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أكدت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة “لتبقى”، أن إجراء الصيانة الدورية للسيارة، والتأكد من أنها تعمل بكفاءة عالية، يعززان من وفر الوقود المستخدم في تشغيلها على المدى البعيد.
وقالت “لتبقى” إن هناك فوائد عدة، من وراء المحافظة على إجراء الصيانة الدورية للمركبات، مشيرة إلى أنها تضمن توفير الوقود المستخدم من التشغيل.
وأضافت: “الصيانة بصفة مستمرة، تتيح التأكد من سلامة الأجزاء والأجهزة الصغيرة داخل السيارة، وتشير بالتالي إلى أنها تعمل بكفاءة عالية، بعكس الأجهزة المصابة بأعطال، فتعمل بكفاءة أقل، ووقود أكثر”.
وساقت الحملة فائدة أخرى من وراء المحافظة على الصيانة الدورية للسيارة، وقالت: “تضمن سلامة أداء المحرك، وإطالة العمر الافتراضي له على المدى البعيد، ما يحفز على استدامة أعمال الصيانة بصفة دورية”.
وكانت الحملة قد أسدت عدداً من النصائح في التعامل مع المركبات، وشددت من خلالها على أنها تعمل على وفر الطاقة بنسبة كبيرة، من بينها عدم إحماء المركبة لأكثر من 30 ثانية، وعدم فتح النوافذ أثناء تشغيل المكيف.