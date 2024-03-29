بعد 100 عام من الحظر.. الجيش البريطاني يسمح بإطلاق اللحى

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بعد حظر استمر نحو 100 عام، أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الجمعة، بأن الجيش البريطاني سمح لضباطه وجنوده ومنتسبيه بإطلاق لحاهم.

التنفيذ من اليوم”

ووفق صحيفة التلغراف سيمنح الجنود في إجازة عيد الفصح وقتا لإطلاق لحاهم إن أرادوا، اعتبارا من اليوم الجمعة.

ويرتبط رفع الحظر بأزمة التجنيد، حيث يعاني الجيش البريطاني، نقصا حادا في نسبة الإقبال على الانتساب.

“كان أمرا سخيفا”

من جهته، قال وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، إن الحظر الذي كان مفروضا على إطلاق اللحية أمر “سخيف”.

فيما أشار مرسوم إطلاق اللحى إلى أنها يجب أن تكون منسقة وتتوافق مع معايير المظهر الأنيق للعسكريين.