بعد “15 شهراً”.. النفط ينهي تراجعاً مفاجئاً ويسجل “ارتفاع 1%”

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سجلت أسعار النفط مع نهاية أمس (الإثنين)، ارتفاعاً بما يزيد على 1%، بعدما وصلت إلى أدنى مستوى في 15 شهراً؛ جراء الاضطرابات في القطاع المصرفي العالمي.

وتعافت أسعار النفط بشكل عام في الساعات الماضية؛ حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 82 سنتاً أو 1.1 % إلى 73.79 دولار للبرميل عند التسوية.

وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أبريل 90 سنتاً أو1.4 % إلى 67.64 دولار للبرميل عشية انتهاء تداول العقود اليوم (الثلاثاء)، كما ارتفعت العقود الآجلة الأكثر تداولاً لمايو 89 سنتاً أو 1.3 % إلى 67.82 دولار للبرميل.

وتحسنت أسعار النفط مجدداً مع تسجيل بورصة وول ستريت مكاسب، بعدما سجل خاما برنت وغرب تكساس الوسيط تراجعاً نحو 3 دولارات للبرميل في وقتٍ سابق وسجلا أدنى مستوياتهما منذ ديسمبر عام 2021