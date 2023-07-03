بعد 3 أيام من الترفيه .. “هادي فالنتاين” تختتم عروضها المسرحية في أبها

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اختتمت اليوم في مسرح جامعة الملك خالد بمدينة أبها عروض مسرحية “هادي فالنتاين”، ضمن فعاليات جولة المملكة 2023، بعد انطلاقة أول عروض المسرحية أمس الأول.

وتناولت المسرحية، التي كانت ضمن مبادرات الهيئة العامة للترفيه، بالشراكة الاستراتيجية مع برنامج جودة الحياة، مجموعة من الأحداث التي تتمحور حول شاب يصطحب حبيبته إلى متجر للهدايا بهدف شراء هدية مناسبة لها في مناسبة يوم الحب، قبل أن يلتقيا برجل يحاول إقناعهما بأن الحب ليس إلا خرافة لا وجود لها على أرض الواقع.

وأدى دور البطولة في المسرحية التي كتبها وأخرجها محمد المحمدي كل من النجم أحمد عز، وتارا عماد، وشيماء سيف، وسيد رجب، ومصطفي غريب.

وتتميز جولة المملكة 2023 بنشاط مسرحي متواصل، حيث تشهد مجموعة من المدن عروضًا سعودية وعربية منحت أمسياتها مزيدًا من المتعة والترفيه.