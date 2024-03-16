بعد 3 عقود رمضان يجمع بين الأجواء الباردة والربيع بالحدود الشمالية

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تعيش مدن ومحافظات منطقة الحدود الشمالية مع بداية دخول شهر رمضان المبارك هذا العام أجواءً ربيعية وانخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة هذه الأيام لامس الست درجات في محافطة طريف وثمانية درجات مئوية في مدينة عرعر، في أول أيام شهر رمضان بحسب ما أعلن عنه المركز الوطني للأرصاد، ومن المتوقع أن يستمر هذا الانخفاض في درجات الحرارة حتى منتصف الشهر.

وأعادت هذه الأجواء بذاكرة الكثير من أهالي المنطقة إلى ما قبل ثلاثة عقود من الزمن سيما كبار السن وهم يروون حكايات الماضي الجميل بكل شغف فقد كان رمضان في تلك الفترة يأتي في فصل الشتاء واستمر قرابة ثمانية سنوات من عام 1413هـ إلى عام 1420هـ مستذكرين أجمل اللحظات آنذاك بالإفطار بعد سماع دوي المدفع إيذانًا بغروب الشمس.

وأتى شهر رمضان هذا العام مع نهاية فصل الشتاء وبداية فصل الربيع الذي يتميز بالأجواء الباردة والمعتدلة وسيستمر عدة أعوام أخرى حتى يتغير إلى فصل الشتاء الذي يتميز بقصر ساعات النهار فيه مما يقلل ساعات الصوم ويزيد من عدد ساعات الإفطار.