بعد 959 محاولة فاشلة.. امرأة تنجح في قيادة السيارة

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أنفقت امرأة من كوريا الجنوبية 11 ألف جنيه إسترليني، نحو 13.5 ألف دولار، للحصول على رخصة القيادة على مدار سنوات عدة، وبعد أكثر من 900 محاولة فاشلة نجحت أخيراً.
وأشارت التقارير، إلى أنها خضعت للامتحان يومياً طيلة أسبوع العمل على مدار ثلاث سنوات، ثم قلصت الخطوة إلى مرتين فقط في الأسبوع، حتى اجتازت الاختبار النظري في المرة الـ 860.
بلغت تكلفة الاختبارات التي لم توفق بها 11 ألف جنيه إسترليني، وعلى الرغم من هذه النفقات، إلا أنها لم تستسلم إذ كانت تريد الحصول على رخصة القيادة من أجل استكمال مشروع بيع الخضار الخاص بها.
وقالت مدربة القيادة الخاصة بتشا سا سون، إن الأمر كان عبئا ثقيلاً عليها، وأضافت: «عندما حصلت على رخصتها أخيراً، ابتهجنا جميعاً وعانقناها وقدمنا لها الزهور».
وتابعت: «لم يكن لدينا الشجاعة لنطلب منها التوقف عن دخول الاختبارات؛ لأنها كانت مصممة على الأمر».
وتصدرت قصة تشا سا سون عناوين الصحف الدولية؛ بسبب إصرارها على الحصول على رخصة القيادة رغم فشلها مرات عدة، حتى أصبحت من المشاهير في بلدها.