بغداد بونجاح يتقدم بالاعتذار لمشجعي الهلال

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تقدم الجزائري بغداد بونجاح، مهاجم السد، بالاعتذار لمشجعي الهلال السعودي بعد “حماس زائد” عقب تسجيل هدف لفريقه في مباراة انتهت بفوز الفريق القطري 3-2 في البطولة العربية للأندية اليوم الأحد.

وأدرك بونجاح التعادل للسد قبل الاستراحة بضربة رأس من مدى قريب، ثم ذهب للاحتفال أمام مشجعي الهلال المتحمسين في الملعب، وأشار بعلامة الصمت، ما تسبب في غضب بعض اللاعبين والجماهير.

وخلال الخروج من الملعب بعد الشوط الأول، بدا أن بونجاح يحاول الاعتذار للمشجعين، وهو ما فعله أيضًا زميله حسن الهيدوس.

وقال بونجاح الذي صنع هدف فوز السد في الوقت بدل الضائع لزميله البديل جونزالو بلاتو: “اعتذرت للجماهير وتحمست زيادة ونعتذر لجمهور الهلال وهو صاحب قاعدة جماهيرية كبيرة وسجلت في وقت حساس وتحمست”.

وأضاف المهاجم الجزائري في تصريحات لـ SSC: “اليوم مباراة كنا نعرف أننا سنواجه فريقًا.. من أحسن الفرق الآسيوية والعربية وعرفنا كيف نقف ونغلق المساحات”.

وتابع: “نفذنا المطلوب ولم نجعل الكرة تصل إلى الجانبين، وحاولنا شن هجمات مرتدة وكان تركيزنا حتى آخر دقيقة”.

وأصبح رصيد السد أربع نقاط وقفز إلى صدارة المجموعة الثانية، وبفارق نقطتين عن أهلي طرابلس الليبي والوداد المغربي بعد تعادلهما 1-1 اليوم أيضًا، بينما يتذيل الهلال المجموعة وله نقطة وحيدة.

وفي الجولة الثالثة يوم الأربعاء، يلعب السد مع أهلي طرابلس، بينما سيصطدم الهلال بالوداد.