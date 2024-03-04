بـ 35 ْمئوية.. مكة المكرّمة وشرورة تسجّلان أعلى درجة حرارة وطريف الأدنى

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كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم ودرجات الحرارة الكبرى والصغرى، على بعض مدن المملكة.
وأوضح المركز أن مكة المكرّمة وشرورة سجّلتا أعلى درجة حرارة 35 ْمئوية، فيما سجّلت طريف أقل حرارة بـ 6 درجات فقط، ويستمر التوقع بهطول أمطارٍ خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة ولا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من مرتفعات تلك المناطق، في حين تنشط الرياح السطحية على الأجزاء الشمالية من منطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في جازان ونجران ووادي الدواسر والقنفذة 32 ْمئوية، وجدة وينبع وبيشة 31 ْمئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت طريف في أدنى القائمة بـ 6 ْمئوية، تليها القريات 7 درجات وعرعر 8 درجات.
وسجّلت الطائف والسودة أعلى نسبة رطوبة 95%.