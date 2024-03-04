بـ 35 ْمئوية.. مكة المكرّمة وشرورة تسجّلان أعلى درجة حرارة وطريف الأدنى

وأوضح المركز أن مكة المكرّمة وشرورة سجّلتا أعلى درجة حرارة 35 ْمئوية، فيما سجّلت طريف أقل حرارة بـ 6 درجات فقط، ويستمر التوقع بهطول أمطارٍ خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة ولا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من مرتفعات تلك المناطق، في حين تنشط الرياح السطحية على الأجزاء الشمالية من منطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.

وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في جازان ونجران ووادي الدواسر والقنفذة 32 ْمئوية، وجدة وينبع وبيشة 31 ْمئوية.