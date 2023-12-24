بـ 50 مليون دولار.. آبل تخطط لتدريب الذكاء الاصطناعي على محتوى الأخبار

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تسعى شركة آبل إلى تكوين شراكات استراتيجية مع ناشري الأخبار الكبار في الولايات المتحدة بهدف استخدام محتوى الأخبار لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التي تعتزم تطويرها.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، تستهدف آبل التوصل إلى صفقات تستمر لعدة سنوات مع شركات إعلامية بارزة، مثل Condé Nast وNBC News وIAC، وهي شركات تمتلك منصات إخبارية متعددة.

تقدر قيمة هذه الصفقات المقترحة بنحو 50 مليون دولار على الأقل، وستمنح آبل تراخيص لأرشيف المقالات الإخبارية.

ورغم تعبير بعض الناشرين عن تحفظهم بسبب العرض الذي وُصِفَ بأنه “واسع للغاية” وغير واضح بشأن استخدام التكنولوجيا الذكية في توليد الأخبار، فإن آخرين عبروا عن تفاؤلهم بالفرصة التي تفتحها هذه الشراكة للحصول على إيرادات من استخدام محتواهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك مناقشات داخلية في آبل حول كيفية الحصول على البيانات الضرورية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية، وأن الشركة تميل حاليًا نحو التعاون مع ناشري الأخبار كوسيلة لتحقيق ذلك.

جدر الإشارة إلى أن شركات تقنية أخرى مثل جوجل وميتا ومايكروسوفت قامت بإطلاق نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدية الخاصة بها، والتي تم تدريبها على كميات كبيرة من البيانات المتاحة عبر الإنترنت، وتواجه هذه الشركات تحديات تتعلق بحقوق الملكية الفكرية ودقة المعلومات التي تقدمها نماذجها.