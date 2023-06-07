بـ44 مئوية.. مكة والأحساء تُسجلان أعلى درجة حرارة اليوم في المملكة

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كشف المركز الوطني للأرصاد عن المدن التي تسجل أعلى وأدنى درجة حرارة اليوم الأربعاء في المملكة.

وأوضح المركز في تغريدة على حسابه بـ”تويتر”، أن مدينتا مكة المكرمة والأحساء سجلتا أعلى درجة حرارة بـ44 مئوية، فيما سجلت المدينة المنورة 41 درجة مئوية.

وأشار المركز إلى أن مدينة أبها سجلت أقل درجة حرارة اليوم حيث سجلت 16 درجة مئوية، و سجلت الباحة 19 درجة مئوية.

ونبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله – من رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي بدر وينبع ، تشمل تأثيراتها تدنيا في مدى الرؤية ، وبين المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ 12 ظهرا ، تستمر حتى الساعة الـ 9 مساء .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المسجلة اليوم بمدن المملكة: