بـ50 ألف مشترك و165 دولة.. مسابقة “عطر الكلام” لتلاوة القرآن والأذان تدخل مراحلها الحاسمة

وتتيح المسابقة للجميع فرصة المشاركة، وذلك وفق معايير تضمن تكافؤ الفرص بين الجميع، وتشمل: حُسن الصوت، إتقان التلاوة، إتقان الأذان، وذلك بغض النظر عن جنسيات المشتركين، أو خلفياتهم الثقافية، حيث تضم لجنة التحكيم عددًا كبيرًا من المتخصصين من أكثر من دولة إسلامية؛ وذلك لضمان تكافؤ الفرص، مما يعكس نزاهة المسابقة، ويعزز المستوى العالي للحوكمة والمنهجية العلمية لمعايير التجويد والمقامات والأداء التي تعمل وفقًا لها.