بقيادة إيمليانو.. الهلال يضرب الاتفاق

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حقق فريق الهلال الأول لكرة القدم فوزه الثاني توالياً، على حساب ضيفه الاتفاق بنتيجة 3-0، خلال المواجهة التي جرت، السبت، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي.

وخاض حامل لقب الدوري، اللقاء بقيادة إيمليانو دياز مساعد المدرب، بدلاً عن والده الذي غادر إلى بلاده، إثر تعرض عائلته إلى حادث مروري، أدى إلى إدخال ابنه وحفيده المستشفى، ووفاة الزوجة.

ويدين الفريق الأزرق بالانتصار إلى النيجيري أوديون إيجالو، المهاجم الذي مهد طريق الفوز بعد أن سجل هدفاً وصنع آخراً خلال مجريات الشوط الأول، حيث كانت البداية عندما قابل عرضية أرضية من سعود عبد الحميد في الجهة اليمني، بتسديدة قوية في الشباك «15»، قبل أن ينطلق بالكرة من هجمة مرتدة سريعة ويمررها إلى محمد كنو لاعب الوسط الذي وضعها على يسار البرازيلي باولو فيكتور حارس الفريق الاتفاقي معلنا ثاني الأهداف الزرقاء «33».

ورفض سالم الدوسري جناح الفريق الهلالي الذي شارك بديلاً في الشوط الثاني بعد تعافيه من الإصابة، إلا أن يضع بصمته بتسجيله الهدف الثالث، بعد أن مر ببراعة من مدافعي الاتفاق، وسدد الكرة بمهارة عالية من فوق الحارس البرازيلي «90».

ورفع الفريق العاصمي رصيده إلى 39 نقطة معززاً موقعه في المركز الرابع، مبقياً على فارق الـ11 نقطة التي تفصله عن الاتحاد المتصدر، مع امتلاكه مباراتين مؤجلتين أمام الخليج والفيحاء ضمن الجولتين 16 و17 توالياً.

في المقابل، أخفق «فارس الدهناء» في الفوز على الأزرق للمباراة الثالثة بينهما في الموسم الجاري، بعد أن تعادل معه سلباً في الدور الأول من الدوري، وخسر أمامه 0-4 ضمن الدور ربع النهائي من كأس الملك.

وبهذه الخسارة، يتجمد رصيده الفريق الاتفاقي عند 23 نقطة في المركز الـ11.

ويستضيف الهلال نظيره الخليج مطلع أبريل المقبل في لقاء مؤجل من الجولة الـ16، فيما يحل الاتفاق ضيفاً على التعاون في التاسع من الشهر ذاته ضمن مواجهة مقدمة من الجولة الـ23 للدوري.